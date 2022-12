Klimaschutz in Rheurdt CDU will „Regionalen Strommarkt“ für Ökostrom

Dieser steht bei der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung am 15. Dezember auf der Tagesordnung. „Regenerative Stromerzeuger und umweltbewusste Verbraucher können so Mitglieder eines Regionalen Strommarktes der Zukunft – nachfolgend kurz Regionaler Strommarkt oder „RSM“ genannt – werden“, heißt es in dem Antrag. „Durch einen Regionalen Strommarkt erhalten Bürger die Chance, Ökostrom aus ihrer Region zu beziehen.“ Ein RSM biete zertifizierten, lokalen Ökostrom und vermarkten diesen an lokale Abnehmer. Die Kommune engagiere sich dabei als Motivator für die lokale Energiewende. Sie profitiere, weil sie an den Einnahmen beteiligt sei. „Somit verbleibt die Wertschöpfung primär in der Region und durch den Regionalbezug ein gutes Gefühl beim Verbraucher“, heißt es im Antrag. Die Gemeindeverwaltung solle die Idee eine „Regionalen Strommarkts“ weiterverfolgen, schreibt die CDU-Fraktion, vor allem die Variante, diesen Strommarkt zusammen mit benachbarten Kommunen zu errichten. Die neue Klimaschutzmanagerin solle Gespräche mit der Gemeinde Kerken aufnehmen, um darüber in einer der nächsten Ausschusssitzungen zu berichten, fordert die CDU-Fraktion.