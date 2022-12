Friedhofsgärtner Peter Faasen Mit dem Trecker in den Unruhestand

Den letzten Arbeitstag hatte sich Peter ‚Pit‘ Faasen anders vorgestellt. Ohne großes Brimborium, sondern leise wollte er sich nach getaner Arbeit auf dem Friedhof Vluyn in sein Auto setzen und nach Hause fahren. „Einen großen Bahnhof wollte ich nicht. Ich habe damals leise meinen Dienst aufgenommen und genauso wollte ich mich auch verabschieden“, sagte der frisch gebackene Rentner. 33 Jahre lang war Pit Faasen bei der Stadt Gärtner und ab 2003 Friedhofsgärtner. Erst auf dem städtischen Friedhof in Neukirchen am Grotfeldsweg, dann in Vluyn. Im Vorfeld hatte er sich bereits von Kollegen im Rathaus und seinem Arbeitgeber verabschiedet. Stefan Kallen, Amtsleiter Baubetriebshof, und Amtskollege Rafael Hirsch, schlossen sich vor Ort noch an.