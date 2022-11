An der Turmstraße Der etwas andere Weihnachtsmarkt

(RP) Weihnachtliches Treiben an der Turmstraße: Am Freitag, 9. Dezember, laden die Jugendzentren LUX und JuTu sowie die Kita St. Ursula zu einem alternativen Weihnachtsbasar ein. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr gibt es auf dem Vorplatz des LUX und dem Außengelände der Kita mehrere nicht-kommerzielle Stände mit handgemachten Sachen, Weihnachtsdekoration und Leckereien. Unter anderem gibt es ausgefallenen Schmuck, weihnachtliche Kränze, sowie genähte und gehäkelte Unikate.