Zum Schutz der Kinder in Rheurdt Gemeinde will Präventionsarbeit ausbauen

Am 10. Oktober hatte die Fraktion diesen Antrag eingereicht. In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion war er jetzt Thema. Der UBSKM, der Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregierung, sowie der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregierung würden fordern, so die Grünen in Rheurdt, für jede Kommune einen Präventionsbeauftragten einzusetzen, begründeten sie ihren Antrag. Mädchen und Jungen erlebten laut polizeilicher Kriminalstatistik und Dunkelfeldforschung in allen Kommunen „ein unerträgliches Ausmaß an sexueller Gewalt“. Dies geschehe in der Familie, aber auch in Einrichtungen, in denen sie Erwachsenen anvertraut seien, und mittels digitaler Medien. Alle Fraktionen und die Verwaltung teilten am Dienstagabend das Anliegen der Grünen, Prävention gegen sexualisierte Kindesgewalt als gesellschaftliche Aufgabe zu sehen, um Aktivitäten zu entwickeln, zu koordinieren und abzustimmen. Sie sprachen sich dafür aus, die Präventionsarbeit auszubauen, die in bestimmten Institutionen ein fester Bestandteil geworden sei, zum Beispiel in der katholischen Kirche sowie deren Gruppen und Verbänden. Bei der Größe der Gemeinde Rheurdt, die zu den kleinsten der 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen gehöre, hielten sie es aber nicht für sinnvoll, einen eigenen Präventionsbeauftragten zu benennen.