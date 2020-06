Stadtmarketing in Neukirchen-Vluyn : Bunte Ecke erblüht am Winkelshof

Radler entdecken auf einer neuen Route die bunten Ecken in Neukirchen-Vluyn. Die Route hat das Stadtmarketing anlässlich der Landesgartenschau 2020 entwickelt. Textile Hinweisschilder entlang der Route weisen den Weg.

In Neukirchen-Vluyn wird es immer noch bunter. Ein weiteres Feld mit gehäkelten Flachsblüten ziert jetzt die Gartenstraße beim Winkelshof in Neukirchen-Vluyn. Zuvor erblühte die Landschaft bereits an der Mühle in der Dong, an zwei Seiten einsehbar von der Straße Alte Mühle aus sowie auf Niederberg, am Fußweg zwischen Drentheweg und Niederrheinallee und an der Tersteegenstraße.