Corona-Statistik für den Kreis Wesel : Hünxe vierte Kommune im Kreis Wesel ohne Erkrankte

Ein Labortechniker extrahiert einen Teil eines sich in der Entwicklung befindlichen, möglichen Covid-19-Impfstoffs. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Kreis Wesel Trotz der Lockerungen in den vergangenen Wochen werden nur noch wenige Menschen im Kreis Wesel positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Menschen, die an dem Virus erkrankt waren, geht stetig zurück.

Der Kreis Wesel hat am Donnerstag nur zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort.

Ende Februar war im Kreis Wesel zum ersten Mal ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bis Donnerstag (Stand: 4. Juni 2020, 12 Uhr) ist das Virus bei 629 Frauen und Männern nachgewiesen worden. Von ihnen gelten 547 (plus sechs gegenüber dem Vortag) wieder als genesen, das sind rund 87 Prozent der Erkrankten. 25 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren, sind gestorben. Aktuell sind 57 erkrankt und befinden sich in Quarantäne (minus vier seit Mittwoch).

Nachdem die Gesundheitsbehörde bereits seit etwa zehn Tagen keine Erkrankten mehr für Alpen und kurz darauf Sonsbeck gemeldet hatte, kam am Mittwoch Neukirchen-Vluyn dazu und am Donnerstag als vierte Gemeinde Hünxe dazu.

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt im Kreis Wesel auf einem niedrigen Niveau. Am Donnerstag lag sie bei 2,6, also weit entfernt von der 50er-Marke, auf die sich Bund und Länder verständigt hatten – bei einer Inzidenz von über 50 soll über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen auf örtlicher oder regionaler Ebene gesprochen werden. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.