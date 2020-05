Laga in Kamp-Lintfort : Neues von der Landesgartenschau

Ein Meer aus Blumen erwartet die Besucher auf der Landesgartenschau. Landschaftsarchitektin Kirsten Holsteg ließ zum Beispiel Wildblumenwiesen mit Salbei, Schafgarbe, Pippau und vielen anderen Blühern anlegen.

Kallis Sonnenschein Die offizielle Landesgartenschau-Blume blüht jetzt am Quartiersplatz. „Eine eigene Laga-Blume zu haben, die dann auch noch von einem Unternehmen aus der Region gezüchtet wurde, ist natürlich toll“, erklärt Heinrich Sperling, Geschäftsführer der Landesgartenschau und freut sich über die neue Begonien-Sorte. Die eigens für die Gartenschau gezogene Beet- und Balkonpflanze des Züchterunternehmens Dümmen Orange aus Rheinberg ist eine spezielle Begonien-Neuzüchtung, die sich besonders durch ihre Robustheit auszeichnet. Sie blüht den gesamten Sommer bis in den Herbst hinein und gilt als besonders pflegeleicht. Mehr als 500 Exemplare der orangegelben Begonie werden derzeit in die Hochbeete des Quartiersplatzes, im Ausstellungsbereich der wir4Region sowie in die „Blumen-Sonne“ an der Sparkassen-Promenade gesetzt.„Unseren Teil zur Landesgartenschau beizutragen und Beete und Balkone mit dieser Blume neu in Szene zu setzen, freut uns wirklich. Die Pflanze ist ein richtiges Highlight!“, erklärt Thomas Bousart, Geschäftsführer von Dümmen Orange aus Rheinberg. „Kallis Sonnenschein sind Begonien-Hybriden mit dunklem Laub und einer großen zweifarbig gefüllten Blüte. Besonders bei Sonnenschein sticht diese leuchtend heraus und vermittelt das passende Sommerfeeling“, so Bousart. Begonien zählen zu den beliebtesten Zierpflanzen der Deutschen und die Auswahl ist groß: Über 1000 Sorten sind auf dem Markt. Doch Kallis Sonnenschein ist als Begonien-Hybride eine besondere Neuzüchtung, die sich mit einer verbesserten Gartentauglichkeit von der breiten Masse ihrer Artgenossen abhebt. Sie fühlt sich an allen Standorten im Garten oder auf dem Balkon wohl – auch in der Mittagssonne. Wem diese freundlich strahlende Begonie gefällt, der kann sie auf dem Gärtnermarkt der Landesgartenschau für den eigenen Garten oder Balkon erwerben. „Gerade Garten- und Balkonfreunde werden aufgrund der vielfältigen Bepflanzungsmöglichkeiten in Töpfen, Kübeln