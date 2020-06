Pilotprojekt an A40 in Rheurdt : 20 Duschen für Lkw-Fahrer

Pilotprojekt an A40 in Rheurdt

So sehen die Duschcontainer auf dem Parkplatz „Neufelder Heide“ aus. Davor stehen Desinfektionsmittelspender, die kontaktlos bedient werden können. Wer die Duschen nutzen will, muss sich in eine Liste eintragen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat auf dem Parkplatz „Neufelder Heide-Süd“ Duschcontainer aufgestellt. In beiden Fahrtrichtungen stehen jeweils zehn kostenlos nutzbare Duschen zur Verfügung.

Auf dem Autobahnparkplatz der A 40 „Neufelder Heide-Süd“ parkt die Welt: Transporter aus Polen stehen dort neben Lastwagen aus Deutschland, Spanien und den Niederlanden, vor allem in den Abendstunden und am Wochenende. Das war immer schon so. Seit Freitag allerdings dürfte die Rastanlage, die bislang nicht viel mehr zu bieten hatte als Platz, Licht und eine unbetreute Toilettenanlage, in der Gunst der Frauen und Männer, die auch in der Corona-Krise den Waren- und Güterverkehr am Laufen gehalten haben, gestiegen sein. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat dort nämlich erstmals unentgeltliche Duschen für Lkw-Fahrer aufgestellt.