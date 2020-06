Verkehrskonzept : Gesamtblick auf den Verkehr in Neufeld

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt hat Planungsbüro damit beauftragt ein Verkehrskonzept für Neufeld zu erstellen. Zunächst soll die Ist-Situation aufgenommen werden. Im Herbst sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Der Verkehr in Neufeld ist seit mehr als drei Jahrzehnten immer wieder Thema in Rheurdt. Jetzt hat die Gemeinde ein Verkehrsplanungsbüro beauftragt, für den betreffenden Bereich ein Verkehrskonzept zu verfassen, das sowohl den ruhenden als auch den fließenden Verkehr in einem Gesamtblick betrachtet. Die SPD-Fraktion hatte die Idee zu einem solchen Verkehrskonzept gehabt. Der entsprechende Antrag war Ende Februar vom Ausschuss für Gemeindeentwicklung beschlossen worden. Am Montag vor Pfingsten berichtete Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen im Hauptausschuss.