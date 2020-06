Sommerferien in Neukirchen-Vluyn : Fußball-Camp für Nachwuchskicker

Sommerferien in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Professionelle Coaches trainieren mit den Nachwuchsspielern auf der Anlage des FC Neukirchen-Vluyn. Auch für ein Rahmenprogramm ist gesucht.

In der vierten Woche der Sommerferien reist das Trainerteam der Fußballschule Grenzland, bestehend aus professionellen Coaches aus den Nachwuchsleistungszentren deutscher und niederländischer Profi-Clubs, ausgewählten Ex-Profis, aktuellen Profifußballern sowie DFB-Stützpunkttrainern zum Sommer-Camp in Neukirchen-Vluyn an.