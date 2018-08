Kleingärtner gaben bei einer Führung eine Menge Tipps

Neukirchen-Vluyn Der Kleingartenverein „Unsere Scholle“ öffnete für Gartenfreunde seine Pforten. Die Profis gaben eine Menge Tipps.

Wann werden welche Nutzpflanzen angepflanzt? Wie werden Kartoffeln von Schädlingen befreit? Und wie bleibt eigentlich ihr Garten so grün während der langen Hitze? Viele Fragen wurden jetzt im Rahmen einer gut besuchten „Führung für Gartenfreunde“ gestellt. Die Vorsitzenden des Kleingartenvereins „Unsere Scholle“ gingen mit den Besuchern durch die insgesamt drei Anlagen. Währenddessen beantworteten die Gartenprofis bereitwillig und umfangreich alle Fragen. Da die Zeit natürlich nicht für alle 108 Mitglieder samt Gärten reichte, steuerte die Gruppe einzelne, besonders interessante Domizile an.

In der Anlage „Am Hugengraben“ war dies unter anderem die Parzelle 141, die Dieter Niesalla gehört. Er ist Gärtner mit Leib und Seele und schafft es trotz seiner 80 Jahre, den rund 100 Quadratmeter großen Garten in Schuss zu halten. Alle Blumen blühen in voller Pracht und setzen bunte Akzente in die liebevoll angelegte Oase. Obstbäume, Ackerfläche und Zierpflanzen wechseln sich harmonisch ab und tragen zu einem stimmigen Gesamtbild bei.