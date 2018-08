Arbeitgeber bekommt einen Preis fürs Gesundheitsmanagement

Neukirchen-Vluyn Die Ornua Deutschland, einer der größten Arbeitgeber der Stadt, hat den AOK-Gesundheitspreis bekommen. Der Vermarkter von Butter und Käse („Kerrygold“) engagiert sich vorbildlich für das Wohlbefinden der Belegschaft, so die AOK Rheinland/Hamburg und das Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF).

Rund 180 Menschen sind für die Ornua Deutschland GmbH tätig. Am Standort Neukirchen-Vluyn wird die irische Butter abgepackt und vertrieben. Alle Bereiche seien herausfordernd. „Deshalb wollen wir Prävention betreiben, indem wir die Gesundheitsquote steigern und die Zufriedenheit unsere Mitarbeiter erhöhen“, sagte der Geschäftsführer Gisbert Kügler. Dies geht weit über rückenschonende Arbeitsplätze und Obstkörbe hinaus. An regelmäßigen Gesundheitstagen, zusammen mit dem BGF-Institut, kann sich die Belegschaft über Themen wie Gesundheit, Bewegung und Medizin informieren. Zudem beteiligt sich der Betrieb an den Monatsbeiträgen seiner Mitarbeiter in einem Moerser Fitness-Club.