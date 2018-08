Neukirchen-Vluyn Unbekannte haben einem 68-jährigem Mann in Neukirchen-Vluyn das Handy geraubt.

Vermutlich zwei Unbekannte näherten sich am Freitag gegen 14.45 Uhr an der Haltestelle Vluyner Platz unbemerkt einem dort wartenden 68jährigen Mann. Während eine Person dem Mann an den Hals fasste, nahm die zweite Person seine Brusttasche. Die Tasche fand der Geschädigte später wieder. Allerdings fehlte sein Handy. Die Täter konnten vom Opfernicht beschrieben werden. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.