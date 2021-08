Kunstmeile in Düsseldorf : Kleingärten werden zu Kunstgalerien

Künstlerin Heike Denny durfte ihre Bilder in der Parzelle ihres Vaters zeigen. Schon als Kind hat sie im Kleingarten gespielt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Kunstmeile hatte ein Gastspiel im Kleingartenverein „Am Balderberg“. Viele Kunstwerke hatten mit der Natur zu tun und waren so geschickt in die Gärten integriert, dass die Besucher genau hinschauen mussten.

Von Tino Hermanns

Die Gerresheimer müssen wasserfest sein. Nur so ist der rege Besuch beim Gastspiel der Kunstmeile im Kleingartenverein (KGV) „Am Balderberg“ zu erklären. Den ganzen Vormittag hatte es geplästert, und doch durchstreiften so einige kleine Grüppchen von Kunstinteressierten die Kleingartenanlage auf der Suche nach kreativ gestalteten Schöpfungen. Die waren nicht immer leicht zu entdecken, denn einige der Kreationen waren so geschickt in die Gärten integriert, dass sie kaum auffielen. Wetterbedingt wurden viele Schöpfungen aus Naturmaterialien wie Holz und Stein gezeigt. „Wir hätten mehr mitbringen und zeigen können, aber der Regen verhinderte das“, sagt Künstlerin Anette Kuschka. „Und doch war es spannend zu sehen, welche künstlerische Vielfalt den Wetterbedingungen trotzte.“

Sie hatte genauso wie Emilie Matuschek und Anne Rose Skulpturen aus Tuffstein geschlagen und im KGV ausgestellt. „Der ist aus einem Steinbruch in Weibern in der Nähe von Maria Laach. Wir dürfen uns einmal im Jahr dort unsern Jahresvorrat holen“, erzählt Matuschek. „Aus diesem Steinbruch werden auch die Steine für die Reparaturarbeiten am Kölner Dom gewonnen.“ Wolfgang Wriggelsworth, KGV-Vorstandsmitglied, ist begeistert von der Kunstaktion im naturnahen Raum. „Es war ein voller Erfolg. Die Unterschiedlichkeit der Kunstrichtungen und die Vielfalt innerhalb eines Genres war faszinierend“, urteilt Wriggelsworth.

Die Idee, die Gerresheimer Kunstmeile mit den Gartenfreunden am Balderberg zusammenzubringen, hatte Werner Burkard. Er ist Künstler, seit Jahren bei der Kunstmeile dabei und hat ebenfalls einen Pachtvertrag für ein Kleingartengrundstück am Balderberg. „Sechs Wochen vor dem Ausstellungstag haben wir unsere Mitglieder gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, Kunst in ihrem Garten zu zeigen“, sagt Wriggelsworth. Viele konnten. „Innerhalb einer Woche hatten wir die 15 Gärten zusammen“, erzählt der KGV-Vorstand. „Wir hatten sogar noch einige in Reserve, aber es gab keine Künstler mehr.“