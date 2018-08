Heile Welt Festival lockt mehr als 1000 Besucher an

Neukirchen-Vluyn Es war, als tanze eine große Familie am Fuße der Halde Norddeutschland zu elektronischer Musik. Zum zehnten Mal blieb es eine heile Welt: Den schwersten Unfall konnten die Sanitäter mit Bibi-Blocksberg-Pflastern behandeln.

Und zwar schnell: Das Heile Welt Festival besucht man nicht, um sich zu unterhalten. Da bebt der Boden, da stampfen junge Männer mit Turnbeuteln auf dem Rücken im Viereck, da verausgaben sich Männer jenseits der 50, einer in alten neongelben Turnschuhen und verwaschenen Hosen, zu Techno-Beats. Da springt ein Mädchen auf den Rücken ihres Freundes, beide kippen nach vorne – blutige Stirn, aufgeschürfte Schulter. Und da macht Patrick Bruder (41) aus Nieukerk tatsächlich eine kurze Tanzpause, um seiner Partnerin Eileen Petrusch (25) ins Ohr zu schreien: „Die jungen Leute ballern sich hier doch alle weg. Die wollen doch gar nichts von dieser Welt mitbekommen!“ Die beiden sehen sich um. Einige Meter weiter verheddert sich ein Mann, Ende dreißig mag er sein, beim Tanzen immer weiter in gelben und weißen Kreppbändern.

Ob Philipp und Leon nachher Patrick Bruders Worte bestätigen werden? Zumindest haben sie sich vorgenommen: „Wir überstehen den Abend ohne Verletzungen!“ Das sagen sie, als sie den Rettungswagen sehen, der am Seitenstreifen parkt. Die beiden trennen nur noch wenige Meter vom Festivalgelände. Dass sie von der Sicherheitsmitarbeiterin angehalten wurden, hat ihre Stimmung nicht getrübt. Warum das passiert ist, verstehen sie allerdings nicht: „Wir sind doch in Lichtgeschwindigkeit an ihr vorbeigefahren, so schnell ist doch niemand“, sagt Leon. Philipp zuckt mit den Schultern: „Wenn wir noch länger laufen müssen, bin ich wieder nüchtern.“ Leon sprintet los. „Da ist die heile Welt doch schon“, ruft er.