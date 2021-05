Rheinberger Fahrradclub plant zwei Touren : Der ADFC tritt wieder in die Pedale

Ein Fahrradfahrer fährt auf einem Radweg an der Zeche Zollverein vorbei. Auch der ADFC Rheinberg startet dort am Sonntag zu einer Tour. Foto: Weihrauch/dpa Foto: dpa/Roland Weihrauch

Rheinberg Nach langer Pause sind am Freitag und am Sonntag wieder Radtouren geplant.

Der ADFC Rheinberg (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) möchte am Freitag, 28. Mai, und am Sonntag, 30. Mai, wieder Radtouren anbieten. Am Freitag ist eine landschaftlich reizvolle Rundtour zum Kloster Kamp und zum Schloss Bloemersheim geplant. Start ist am Freitag um 14 Uhr am Bürgerzentrum Alpsray, Alpsrayer Straße 102. Zunächst geht es zum barocken Terrassengarten von Kloster Kamp und dann weiter über Rheurdt, Schaephuysen zum Schloss Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn. Dort wird es einen kurzen Bericht über die Geschichte von Bloemersheim geben. Nach dem Stopp mit Getränkepause geht es weiter bis zur Halde Norddeutschland, die man über die Himmelstreppe fußläufig besuchen kann.