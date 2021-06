Spendenaktion für Moerser Tierheim : Rheurdter Fotografen geben alles – für Tiere

Rheurdt/Moers 1000 Euro kamen dank einer besonderen Spendenaktion für das Moerser Tierheim zusammen. Was sich die Fotogrfaen Oliver Pfennig und Thomas Hanel ausgedacht haben.

Als Oliver Pfennig und Thomas Hanel am Mittwoch zu Besuch im Moerser Tierheim vorbei kamen, war die Freude groß: 1000 Euro in bar hatten die beiden Fotografen dabei, um diese als Spende stellvertretend an Gisela Grossmann und Kathrin Novotny zu übergeben.

Pfennig und Hanel betreiben gemeinsam das Fotostudio „Gezeichnetes Licht“ in Schaephuysen an der Hauptstraße. Im April hatten die beiden eine große Fotoaktion auf die Beine gestellt: Ein ganzes Wochenende boten sie Foto-Shootings für Hunde an: An einem Tag fanden diese draußen im Rahmen der Gassi-Runde statt, am anderen Tag ging es ins Studio für die Schmacko-Fetz-Shootings. Dabei halten Hochgeschwindigkeitsaufnahmen den Moment fest, in dem der Vierbeiner versucht, ein Leckerlie zu fangen. Angeboten wurden die Shootings quasi kostenlos – die Hundebesitzer waren aufgerufen, einen beliebig hohen Betrag für das Tierheim Moers zu spenden. „Kurz nach Bekanntgabe der Termine waren wir bereits restlos ausgebucht“, freut sich Pfennig. Insgesamt seien 16 Termine vergeben worden.