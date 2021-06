Nominiert für Branchen-„Oscar“ : Der Herr der Spiele

Spieleentwickler und -illustrator Michael Menzel mit seinem Spiel „Die Abenteur des Robin Hood“. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Mit seinem neuen Brettspiel „Die Abenteuer des Robin Hood“ ist Michael Menzel für die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ nominiert. Es ist die Anerkennung dafür, dass der 45-Jährige aus Neukirchen-Vluyn mit seinen Kreationen versucht, komplexe Welten jedermann leicht zugänglich zu machen.

Von Jörg Isringhaus

Es gibt Namen, die sofort die Fantasie in Gang setzen: James Bond zum Beispiel, Peter Pan oder Robin Hood. Bei jedem von ihnen schwingen Versprechen mit, auf Amüsement, auf Action, auf eine Auszeit vom Alltag. Michael Menzel will diese Versprechen einlösen, und zwar nicht auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm, sondern daheim am Küchentisch oder wo sonst gerade Platz ist für ein paar Holzsteine und einen Spielplan. Denn mehr braucht es bei ihm nicht, um „Die Abenteuer des Robin Hood“ zu erleben. Und es scheint zu funktionieren: Das von Menzel entwickelte und illustrierte Brettspiel ist für die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ nominiert. Was etwa vergleichbar ist mit dem Oscar in der Filmbranche. Geehrt fühlt sich Menzel daher schon jetzt, als Nominierter. „Trotzdem fiebere ich der Verleihung am 19. Juli natürlich entgegen.“

Dabei ist der 45-Jährige aus Neukirchen-Vluyn kein Unbekannter in der Spieleszene, hat sowohl als Illustrator wie als Entwickler schon mehrere Preise abgeräumt. Gleich für das erste von ihm kreierte Werk, „Die Legenden von Andor“, bekam er 2013 die Auszeichnung für das „Kennerspiel des Jahres“. Bis dahin hatte er ausschließlich die Entwürfe anderer grafisch umgesetzt, immer mit dem Anspruch, „dass die Illustration das Spiel fördert, es aufwertet und leichter zugänglich macht“. Im Kontext eines Spieles dürfe eine Zeichnung eben nicht nur schön sein, sie müsse auch funktionieren, sagt Menzel. Dies so elegant und effektiv wie möglich zu verbinden, sieht er als Ansporn. Immer wieder aufs Neue. „Jedes von mir illustrierte Spiel ist ein Aushängeschild“, erklärt er, „und die Welt der Verlage sehr übersichtlich.“ Davon welche zu verlieren, schränkt die Möglichkeiten ein.

Info Geeignet für zwei bis vier Spieler Spiel „Die Abenteuer des Robin Hood“ ist im Kosmos-Verlag erschienen und kostet 49,99 Euro. Es ist spielbar für zwei bis vier Personen und geeignet ab zehn Jahren. Preis Die Kritiker-Auszeichnung „Spiel des Jahres“ wird in mehreren Kategorien jedes Jahr vom Verein Spiel des Jahres vergeben. Der Preis gilt als die weltweit bedeutendste Auszeichnung für nicht-elektronische Spiele. Die Verleihung findet am 19. Juli statt.

Mittlerweile 400 Spiele hat Menzel bis heute illustriert, vom kleinen Kartenspiel bis zum aufwendig gestalteten Brettspiel. Jedes davon wird vorab von ihm sozusagen im Rohzustand gespielt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Später geht es dann im Austausch mit Verlag und Autor darum, Entwürfe so lange zu verbessern, bis sie sitzen. Erfahrung helfe dabei, unnötige Korrekturen zu vermeiden. Trotzdem dauert es manchmal bis zu einem Jahr, bis ein Projekt abgeschlossen ist. Menzel arbeitet teils an zehn Spielen parallel, weil jeder Zwischenschritt vom Verlag geprüft werden muss und so keine Auftragslücken entstehen. Auch in den internationalen Markt ist der Zeichner mittlerweile eingestiegen, denn Brettspiele boomen, und Deutschland ist das Spieleland Nummer eins. „Woran das liegt, weiß ich aber auch nicht“, sagt Menzel.

„Robin Hood“ wird mit Holzsteinen gespielt, der Spielplan ist offen begehbar. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Dafür weiß er sehr gut, was die Faszination eines guten Spiels ausmacht. Es sei der Event-Charakter, das gemeinsame Erleben einer Geschichte, sagt Menzel. Wie bei einem Kinobesuch, nur aktiver. „Gute Spiele nehmen sich zurück, bieten stattdessen den Teilnehmern eine Bühne“, erklärt er. Gespielt wird meist zusammen, also kooperativ, der Gegner sitzt nicht mit am Tisch, sondern ist das Spiel selbst. Das schweiße zusammen und lasse das Geschehen lebendiger erscheinen. „Das Einzige, was dem oft entgegensteht, ist die Anleitung“, sagt Menzel. Häufig würden die Spieler schon vom Regelwerk erschlagen, bevor sie den ersten Stein gesetzt hätten. Sein Credo: Einfach loslegen, alles Weitere erklärt sich von selbst.

Das galt für „Die Legenden von Andor“, das Menzel eigens über mehrere Jahre hinweg für und mit seinen damals neunjährigen Söhnen entwickelt hatte, weil ihnen alles andere zu kompliziert gewesen war. Und das gilt noch mehr für „Die Abenteuer des Robin Hood“, bei dem der Zugang noch leichter sein sollte. Im Vordergrund stand für Menzel der Mechanismus des Spiels, das völlig ohne Regelkarten auskommt und in einer Minute aufgebaut ist. Ein beiliegendes Buch führt durch die Geschichte, der Spielplan besitzt keine Markierungen, die Figuren können diese offene Welt beliebig erkunden, in den Plan eingelassene Plättchen geben Hinweise. Das schafft Freiheiten für die Spieler und Freiräume für die Fantasie. Deshalb wählte Menzel auch die Geschichte von Robin Hood – weil sie im kollektiven Bewusstsein verankert ist und sofort Bilder heraufbeschwört. „So ist es einfacher für weniger erfahrene Spieler, in diesen Kosmos hineinzukommen als bei einer eigens erfundenen, fantastischen Welt.“