Gedenktag in Neukirchen-Vluyn : Anne-Frank-Tage an der Gesamtschule Niederberg

Neukirchen-Vluyn Anlässlich des Geburtstags von Anne Frank beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse der Gesamtschule intensiv mit diesem Thema.

Auch die Gesamtschule Niederberg als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erinnert sich im Rahmen des Anne-Frank-Tags an das Leben der Anne Frank. Die Schulsozialarbeiterinnen Daniela Bulut, Annette van der Lee und Janina Stricker schulen in diesem Zusammenhang die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7e in einem dreitägigen Workshop zu Ausstellungsbegleitern. Diese präsentieren vom 7. bis zum 11. Juni in der Aula des Schulzentrums Plakate und führen in Form praktischer Übungen in Annes Lebenswelt hinein. Unter anderem wird das Zimmer, in dem Anne Frank zwei Jahre lebte, in Originalgröße nachgestellt. Ziel der Anne-Frank-Tage ist es, dass die Schüler ihre Medienkompetenz weiterentwickeln und dadurch ihre Urteilskraft gestärkt wird.