Ehrenamt in Rheurdt : Heimatpreis wird auch 2021 in Rheurdt vergeben

Heimatpreis wird auch 2021 in Rheurdt vergeben

Ehrenamt in Rheurdt

Rheurdt Gerade erst erhielten die Pfadfinder und der Förderverein der Martinusschule den Heimatpreis 2020. Jetzt startet die Bewerbungsfrist für das Jahr 2021.

Bereits am 22. März hatte der Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen, auch im Jahr 2021 einen „Heimat-Preis“ auszuloben und zu verleihen. Voraussetzungen hierfür sollte die Gewährung einer entsprechenden Zuwendung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sein. Der entsprechende Zuwendungsbescheid des Landes ist nunmehr bei der Gemeinde eingegangen. Unter dem Namen „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ hat die Landesregierung NRW im August 2018 ein Förderprogramm aufgelegt, mit welchem bis zum Jahre 2022 eine Summe von 150 Mio. Euro für den speziellen Zweck eines „Heimat-Preises“ zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen sichtbar werden zu lassen. Schwerpunkten sollten dabei zum Beispiel die Erhaltung von Kultur und Traditionen, Bewahrung und Stärkung der lokalen ökologischen Gegebenheiten oder zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde Rheurdt sein.