Brauchtum in Rheurdt : Festkettenübergabe trotz Pandemie

Bürgermeister Dirk Ketelaers, Adjutant Markus Kibben mit Frau Isabel, Festkettenträger Volker Berendes mit Frau Helga, Adjutant Michael Bürgers mit Claudia Paeßens und Präses Norbert Derrix. Foto: Steffen Geiling

Rheurdt Ehrung bei der St. Nikolaus Schützenbruderschaft Rheurdt: Volker Berendes ist Festkettenträger, Michael Bürgers und Markus Kibben stehen ihm als Adjudanten zur Seite.

Traditionell findet zum Pfingstwochenende im Rahmen der Kirmes in Rheurdt jährlich auch die Ehrung von Frauen oder Männern statt, die sich um ihren Verein oder um das Gemeinwesen verdient gemacht haben, diese werden Festkettenträger für ein Jahr. Bereits im Jahr 2020 stand die St. Nikolaus Schützenbruderschaft Rheurdt 1535 anlässlich ihres 485-jährigen Bestehens bereit, drei verdiente Mitglieder im Rahmen der Pfingstfeierlichkeiten zu ehren.

Doch wie nahezu jeder Planung, kam auch diesem Vorhaben die Corona-Pandemie in die Quere. Auch wenn diese im Jahr 2021 noch nicht vollends überstanden ist, wollten sich die Vereinsgemeinschaft Rheurdt und die St. Nikolaus Bruderschaft nicht abermals die Möglichkeit zur Ehrung der drei verdienten Schützenbrüder nehmen lassen und überreichten so zu Pfingsten die Festkette an Volker Berendes. Als Adjutanten stehen ihm Michael Bürgers und Markus Kibben zur Seite.

Festkettenträger Volker Berendes trat bereits im August 1982, im Alter von 19 Jahren, in die St. Nikolaus Schützenbruderschaft ein und ist somit seit 38 Jahren aktives Mitglied. Bis heute hielt er verschiedenste Funktionen und Posten inne. So war er unter anderem 15 Jahre an der Fahne aktiv und bekam dafür im Jahr 2001 den Fahnenschwenkerorden in Gold verliehen. Im Jahr 2000 war er unter König Klaus Tißen, zusammen mit Robert Peerenboom, Minister im ersten Hofstaat, der eine zweijährige Amtszeit hatte.

Als im Jahr 2002 der damalige Geschäftsführer der St. Nikolaus Bruderschaft, Gerd Ingenpass, plötzlich verstarb, übernahm Berendes das Amt des Geschäftsführers. Diesen Posten hat er seit nunmehr 19 Jahren inne.

Michael Bürgers ist seit 1974 Mitglied der St. Nikolaus Schützenbruderschaft. Unter anderem war er über 20 Jahre aktives Mitglied im Vorstand der Bruderschaft, zunächst als Kassenwart anschließend als erster Brudermeister. Das seine Schützenbrüder Michael Bürgers besonders schätzen, brachten sie bereits im Jahr 2010 mit der Verleihung des hohen Bruderschaftsorden zum Ausdruck.