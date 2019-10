Deutsche Meisterschaftn : Rheurdter DLRG-Retter gut platziert

Rheurdt Junge Schwimmer landeten bei Deutschen Meisterschaften unter den Top 20.

Die puren Ergebnisse vorweg: Bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen der DLRG landeten die beiden Teams aus Rheurdt am Wochenende auf den Rängen 14. und 15. in ihren Altersklassen. Ein toller Erfolg, sagen die Experten.

Bereits im Mai zeigten sich die Rheurdter stark. Bei den Landesmeisterschaften konnten sich gleich zwei Teams für die Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Hagen qualifizieren. Eigentlich sollte der Wettkampf im Stadionbad in Hannover stattfinden. Doch dringende Sanierungsarbeiten im maroden Bad an der Leine zwangen die Veranstalter, kurzfristig einen neuen Austragungsort zu finden. DLRG-Präsident Achim Haag verwies auf einen Investitionsrückstand in deutschen Schwimmbädern von mehreren Milliarden Euro.