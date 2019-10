Singen mit Guido Horn in Neukirchen-Vluyn : „Walter Scheel wäre stolz auf Euch !“

Neukirchen-Vluyn Guildo Horn sang mit seinem Publikum in der Vluyner Kulturhalle.

Mitsingkonzerte, im Volksmund „Rudelsingen“, werden immer beliebter. Alles, was man dazu braucht, ist eine Leinwand zur Text-Projektion und ein Vorsänger. Wenn der dann auch noch mit skurrilen Showeinlagen unterhält und eine Liveband auf der Bühne steht, umso lustiger. Schlagersänger Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe gastierten jetzt in der Vluaner Kulturhalle.

Hemmungen solle man hinter sich lassen. „Wir nehmen auch die Brummer mit!“, lautete Guildo Horns Devise. Los ging´s dann mit „Hoch auf dem gelben Wagen“, passend zum 70er-Jahre-Look des Sängers mit Polyesteranzug und breitgestreifter Krawatte. „Walter Scheel wäre stolz auf euch“ feuerte Horn die Sangeslust des Publikums an. Nach „Yellow Submarine“ von den Beatles folgte „Venus“ der holländischen Band „Shocking Blue“. Hier drehte Horn dann so richtig auf, hüpfte auf der Bühne herum, sprang die „Showtreppe“ in den vorderen Teil des Publikums herunter und machte auf der Bühne eine Rolle rückwärts. Überhaupt wurde er seinem Ruf gerecht, retro, schräg und leicht durchgeknallt zu sein. So gab er bei „The Lion Sleeps Tonight“ den sterbenden Löwen, ließ Liedteile mit Silben wie „ypsikowski“ wiederholen und das Publikum getrennt nach Kassen- und Privatpatienten singen.

Besonders begeisterten die deutschen Schlager wie „Über sieben Brücken musst du gehen“ und „17 Jahr, blondes Haar“. „Er gehört zu mir“ wurde von Horn durch eine Kuhglocken-Orgel untermalt, die er auf einem Bügelbrett platziert hatte. Nur Heintjes „Mama“, von Horn ironisch als potentieller Höhepunkt des Abends angekündigt, war eine Nummer zu schmalzig für das Vluyner Publikum. Hier verlor der Schlager in der Abstimmung per „Applausometer“ gegen das Gegenteil: „Highway to Hell“ von AC/DC. Alles in allem war es eine rasante Reise durch alle Stilrichtungen der 1960er und 70er Jahre, die das Publikum zum Schunkeln, Klatschen und Tanzen animierte und mit leicht heiserer Stimme, aber glücklich am späten Abend entließ.