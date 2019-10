Kinderkleider und Spielzeug in Rheurdt : Am Sonntag anmelden zum Kult-Trödel !

Dicke Jacken, warme Mützen und viel Spielzeug – all das gibt es beim Kinderkeider- und Spielzeugtrödel in der Grundschule am Meistersweg. Am morgigen Sonntag müssen Eltern schnell sein, die einen der begehrten Standplätze ergattern wollen. Foto: Marcus (mkoo)/Koopmann, Marcus (mkoo)

Rheurdt Zehn Stunden haben Eltern die Möglichkeit, einen der begehrte Standplätze für den 3. November zu ergattern.

Am Sonntag, 3. November, lockt der nächste Kinderkleider- und Spielzeugtrödel in die Grundschule, Meistersweg 6. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können junge Eltern und Großeltern bei der 38. Ausgabe der Veranstaltung Ausschau nach günstigen Wintersachen und Spielzeug halten. Alles rund ums Kind kann dort verkauft bzw. für die Wunschlisten von Nikolaus oder Christkind gekauft werden. Wichtig: Wer einen der begehrten Trödelstände ergattern will, muss am morgigen Sonntag auf Zack sein.