Aktion zu St. Martin in Nettetal-Breyell : 600 Martinstüten für Breyeller Kinder gepackt

Nettetal Damit die Breyeller Kinder nicht auf ihre St.-Martinstüten verzichten müssen, organisierte Sascha Hagenschneider mit vielen Helfern und Spendern eine Sammelaktion. Warum er jetzt überaus zufrieden sein kann.

Mehr als 12.000 Teile haben Sascha und Maria Hagenschneider sowie weitere Helfer für Martinstüten für Breyeller Kinder verpackt. 600 Tüten haben sie verteilt oder diese wurden coronakonform abgeholt. In den vergangenen vier Wochen drehte sich bei dem Paar alles ums Tütenpacken, ihr Zuhause glich einem Warenlager. Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Bündnisgrüne) übernahm die Schirmherrschaft für die Aktion, und half auch dabei, einige der 600 Tüten für Jungen und Mädchen zu packen. „Ich bin sehr zufrieden. Die Aktion war ein toller Erfolg“, sagt Sascha Hagenschneider am Montag. Anfang Oktober, nachdem der Breyeller St.-Martinsverein alle Aktivitäten rund um das Fest abgesagt hatte, wurde Hagenschneider aktiv: Wenn schon der Umzug wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, wollte er wenigstens erreiche, dass sich die Kinder über prall gefüllte Martinstüten mit Äpfeln, Süßigkeiten und Getränken freuen konnten. Geliefert wurden diese an die Lambertus-Schule und an die katholische Kita in Breyell, weitere wurden abgeholt. Hagenschneider hat persönlich Sachspenden gesammelt oder um Überweisung von Spenden gebeten. Der Anfang sei nicht leicht gewesen, doch allmählich hätten sich zahlreiche Unterstützer gefunden, berichtet er. „Wir haben bei der Ausgabe je zwei Euro pro Tüte genommen und um eine freiwillige Spende gebeten. Ziel dieser Sammlung sind 550 Euro.“ Diese werden an eine Nettetaler Einrichtung gespendet. Welche, teile er noch mit. busch-