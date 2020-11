Landwirtschaft in Nettetal : Für mehr ökologische Vielfalt auf Feldern

Leila-Sprecherin Ute Neu, Lappen-Mitarbeiter Jörg Hoffmann und Biodiversitätsberater Peter Gräßler am Blühstreifen in Hinsbeck. Foto: Stadt nettetal/Stadt Nettetal

(hb) Seit zwei Jahren berät die Landwirtschaftskammer Obst- und Gemüsebauern in Sachen Fruchtfolge und Artenvielfalt. Mit dabei ist die Baumschule Lappen.

Der Agrarwissenschaftler betreut zurzeit 93 Betriebe in der Leader-Region Nettetal-Straelen-Geldern-Kevelaer. „Leader“ steht dabei für ein Förderinstrument, über das die EU den ländlichen Raum stärken und dort die Lebensqualität steigern will. Die Förderung läuft über Kooperationen und Maßnahmen in der ländlichen Wirtschaft. Die Stadt Nettetal gehört seit 2016 zur Leader-Region „Leistende Landschaft“ (Leila) und will sich nach guten Erfahrungen auch für die nächste Förderphase ab 2023 gemeinsam mit den anderen drei Kommunen bewerben.