Lobberich : Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Kellern

Einbrecher waren in der Nacht zu Samstag in Lobberich unterwegs. Foto: Michael Scholten

Lobberich Einbruchdiebstahl in Lobberich: Dieses Mal hatten es die Einbrecher auf Kellerräume abgesehen. In der Nacht zu Samstag brachen sie mehrere Vorhängeschlösser auf. Gestohlen wurden Werkzeug und Lebensmittel.

Aus den Kellern von Mehrfamilienhäusern wurden Werkzeuge und Lebensmittel gestohlen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag auf der Mühlenstraße und der Breyeller Straße in Mehrfamilienhäuser ein, indem sie die Haustüren aufhebelten. So gelangten sie jeweils ungehindert in den Keller und brachen an mehreren Kellerverschlägen die Vorhängeschlösser auf. Hinweise unter der Rufnummer 02161 3770.