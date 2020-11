Brandstiftung in Nettetal : Auto in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Kaldenkirchen Die Polizei ermittelt in einem Fall von Brandstiftung in Kaldenkirchen und sucht Zeugen.

(busch-) Die Kreispolizei Viersen hat die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Am Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr hat eine unbekannte Person einen Wagen der Marke Peugeot vorsätzlich in Brand gesetzt; dies teilte die Polizei mit. Das Auto war an der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen abgestellt. Nach Aussage eines Polizeisprechers gibt es Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen, die Polizei gehe diesen Hinweisen nach. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll die Person allein gehandelt haben, die Scheibe des geparkten Wagens eingeschlagen und einen Brandbeschleuniger in das Fahrzeug geworfen habe. Der Innenraum wurde dabei zwar stark beschädigt, das Feuer breitete sich jedoch nicht vollständig in dem Fahrzeug aus. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Sie kann unter anderem noch eine Videoaufzeichnung eines benachbarten Supermarktes aus dem Tatzeitraum auswerten. Zudem hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen, die die Brandstiftung beobachtet haben. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, kann sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770 in Kontakt setzen.