Bei Sommerfest in Nettetal : Martinsverein spendet an Nabu

Nettetal Der St. Martinsverein Sassenfeld hatte zu einem Sommerfest mit dem Naturschutzbund (Nabu) auf dessen Naturschutzhof eingeladen – und das lohnte sich nicht nur für rund 70 Sassenfelder, die kamen.

Der Verein hatte seinen Gästen Kuchen, Kaffee und kalte Getränke, spendiert. Aber auch dem Naturschutzhof hatte er etwas zu bieten: Der Vereinsvorsitzende Edgar Herrmann überreichte der Leiterin des Naturschutzhofes, Wiebke Esmann, eine Spende von 400 Euro für die Jugendarbeit des Nabu im Sassenfeld. Den ganz jungen Besuchern des Sommerfestes gab Esmann Einblicke in das Leben in und an einem Teich. Übrigens: Der 119. St. Martinszug zieht am 12. November durchs Sassenfeld. RP