Trinken für den guten Zweck : Erkelenzer Traditionskneipe spendet für Hospiz

Erkelenz Das „Treppchen“ hat mit seinen Besuchern mehr als 1100 Euro gesammelt. Das Geld kann das Erkelenzer Hospiz bestens gebrauchen – eine familiäre Verbindung half.

Spenden sind im Hospiz der Erkelenzer Hermann-Josef-Stiftung immer erwünscht und angebracht. Denn die Einrichtung für Menschen in ihrer letzten Lebensphase soll fünf Prozent ihrer Kosten – rund 100.000 Euro pro Jahr – selbst erwirtschaften. Gerade in der schwierigen Corona-Zeit kein leichtes Unterfangen.

Jetzt kamen Hospiz-Leiterin Christina Ide ihre verwandtschaftlichen Beziehungen in die Gaststätte Zum Treppchen zugute. Ihr Bruder Alexander Ide ist hier Oberkellner, Marketing-Beauftragter und leitender Angestellter in Personalunion. Wenn Inhaber Udo Esser, der das gut laufende Traditionslokal in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle am Franziskanerplatz 1986 gründete, sich eines Tages zur Ruhe setzt, soll Ide sein Nachfolger werden und übernehmen. Jetzt hatte das Gastronomie-Duo die gemeinsame Idee, seine Gäste zum Feiern für den guten Zweck zu begeistern. Insgesamt 1157,70 Euro kamen dabei zusammen, davon 730,74 Euro allein beim groß angelegten Sommerfest, das im Biergarten-Bereich des Treppchens in ausgelassener Stimmung über die Bühne ging.