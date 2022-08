Tierschutz in Hilden : Sommerfest im Tierheim begeistert die Besucher

Hilden Tierisch bunt ging es am Wochenende zu. Der Hildener Tierschutzverein begrüßte fast 1000 Besucher beim zweitägigen Sommerfest des Tierheims.

Viele der Besucher des zweitägigen Festes waren mit dem eigenen Hund angereist. So auch Anne Rübenkamp, die selbst mehrere Tiere aus dem Tierschutz besitzt: „Ich kenne das Tierheim schon länger und habe Kanarienvögel und Frettchen von hier. Man weiß, dass man mit dem Besuch was Gutes tut“. Das Tierheim hatte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt: Neben der Tombola gab es in diesem Jahr einen Tierzubehör- und Büchertrödel. Die Rollende Waldschule half beim Begreifen heimischer Wildtiere. Hundebesitzer konnten sich bei Tierphysiotherapeuten und einer Hundeschule beraten lassen. Kleine Gäste freuten sich über die Zaubervorstellung und den Bastelstand. Auch ein Falkner mit Bussard-Weibchen Zora begrüßte die Besucher. Ganz Mutige konnten den Greifvogel gegen eine Spende auf den Arm nehmen. Das Geld kommt, wie alle anderen Erlöse auch, dem Tierheim zugute. „Das Sommerfest ist wichtig als allgemeine Einnahme. Deswegen war die Corona-Pandemie für uns sehr schwierig“, erklärte die erste Kassiererin Nicole Frontzek.

Zahlreiche Fremdstände boten Zubehör für Mensch und Tier an. „Hier ist immer was los. Es gibt eine große Auswahl an Hundezubehör. Wir haben gestern schon einiges gekauft“, erzählte Ursula Protte am Sonntag. Ihre Nichte engagiert sich als Gassigängerin im Tierheim. Rund 200 Ehrenamtliche unterstützen den Verein aktuell als Katzenstreichler, Handwerker oder Gassigänger. Andere helfen in der Cafeteria oder im Garten. Vom Waffelstand bis zur großen Tombola wird beim Sommerfest alles von Ehrenamtlern gemacht, berichtete Frontzek.