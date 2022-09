Goldhochzeit in Schaag : Der erste Kuss von Jutta und Horst Krüppel ist unvergessen

Jutta und Horst Krüppel feiern am 24. September ihre Goldene Hochzeit. Foto: Paul Offermanns

Schaag Jutta und Horst Krüppel feiern ihre Goldhochzeit am 24. September. Nach einem Dankgottesdienst für 50 Jahre Ehe ist für alle Bekannten ein Empfang geplant.

(off) Jutta (69, geborene van Geul) und Horst Krüppel feiern ihre Goldhochzeit am Samstag, 24. September. Nach einem Dankgottesdienst für 50 Jahre Ehe, der ab 14 Uhr in der Kirche St. Anna Schaag stattfindet, ist für alle Bekannten anschließend ein Empfang bis 18 Uhr am Sportplatz Schaag geplant. Danach will das Ehepaar im Kreis seiner Familie weiterfeiern.

Kennengelernt haben sich Horst und Jutta Krüppel an einem eher unromantischen Ort: auf einer Müllkippe beim Entsorgen von Kartons. Auch an den ersten Kuss, den Jutta Krüppel von ihrem späteren Mann bekam, erinnert sich das Paar noch. Es war in einer sternenklaren Nacht auf der Motorhaube eines Personenwagens sitzend. Heute haben die aus Viersen stammenden Eheleute einen Sohn. Jutta Krüppel war selbstständige Friseurmeisterin in Süchteln und Dülken. Inzwischen ist sie außerhalb des Hauses auf den Rollstuhl angewiesen. Die beiden spielen gerne mit einem befreundeten Ehepaar und Sohn Spiele, unter anderem die „Siedler von Catan“.

