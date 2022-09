Neuer Raum im Krankenhaus für den Trauerprozess vorgestellt : In Würde von Sterbenden Abschied nehmen

In Würde von Sterbenden Abschied nehmen

Langenfeld Eine Spende über 10.000 Euro der Sparkasse Langenfeld hilft dem Förderverein des St. Martinus-Krankenhauses bei einem besonderem Projekt.

Tausenden Patienten wird seit mehr als 125 Jahren im Richrather St. Martinus-Krankenhauses geholfen. Dennoch, trotz aller ärztlichen Bemühungen und medizinischen Möglichkeiten versterben Patienten im Krankenhaus. Gerade die Corona-Zeit mit zusätzlichen Kontakteinschränkungen zeigte, dass es Angehörigen nur bedingt gelang, in Ruhe und in einem würdevollen Umfeld von Sterbenden Abschied zu nehmen. Der bisherige Raum im ersten Obergeschoss des Krankenhausses war nur eingeschränkt geeignet. Die Nutzung der Nebenräume führte immer wieder zu ungewollten Störungen.

„Mit dem neuen Verabschiedungsraum schaffen wir den intimen Rahmen, um den Trauerprozess ungestört vom Krankenhausalltag zu beginnen“, so Magnus Staehler, der Vorsitzende des Krankenhaus-Fördervereins bei einem Pressetermin. Möblierung, Lichtkonzept, Wandgestaltung sind gelungen und strahlen Wärme und Ruhe aus. Ein großes Fenster lässt Licht in den Raum und den Blick von drinnen nach draußen zu.

Von den aufwendigen baulichen Vorarbeiten an Decke, Boden und Wänden ist nichts mehr zu sehen. Die Rückwand ziert ein Moosbild mit dem Tau-Symbol, auch Antoniuskreuz genannt. In der Mythologie des alten Orients steht das Tau-Kreuz für Vollendung. Auch Franz von Assisi verwendete dieses Kreuz als Segenszeichen sowie als Zeichen von Demut und Erlösung.

Brand in Klinikzimmer in Essen - zwei Patienten schwer verletzt

Station nicht nutzbar : Brand in Klinikzimmer in Essen - zwei Patienten schwer verletzt

Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich

Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich : Papierlose Geriatrie dank E-Akte

Sportliches Leben in Wermelskirchen

Sportliches Leben in Wermelskirchen : Förderverein verabschiedet sich von Edgar Müller

„Mit den Plänen konnten wir uns schnell identifizieren, und wir freuen uns, dem Förderverein mit unserer Spende helfen zu können, um diesen Wunsch zu erfüllen“, sagte Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Langenfeld, die 10.000 Euro zu den Gesamtkosten von rund 15.000 Euro beisteuerte. „Es ist wichtig, die Menschenwürde auch in diesen Situationen ernst zu nehmen“, bestätigte Sven Mitteldorf, Kaufmännischer Direktor des Krankenhauses, wissend, dass der Tod noch immer ein großes Tabu-Thema ist. Im Durchschnitt versterben wöchentlich rund zehn Patienten in der Klinik. Der Förderverein hat schon ein neues Ziel vor Augen: „Im Schwesterndienstzimmer besteht Handlungsbedarf“, so Staehler.