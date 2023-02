Geschichte der Gastronomie in Nettetal Hinsbecks Markt war ein Zentrum der Kneipenkultur

Wer in Hinsbeck Durst auf Bier und Lust auf Gespräche in einer Kneipe hatte, dem standen in früheren Jahren viele Türen offen. In dem relativ kleinen Ort gab es zwischen 1800 und 2000 mehr als 60 Schankwirtschaften, Gaststätten und Herbergen. Insgesamt 15 Gaststätten befanden sich alleine rund um den Markt, wo nur in vier von 19 Häusern nie eine Gaststätte bestand.