Ausbildung im Kreis Viersen 165 Firmen helfen Schülern bei der Wahl ihres Traumberufs

Es ist die wohl wichtigste Entscheidung, die ein Schüler treffen muss — und damit zugleich die schwerste: Was soll ich nach der Schule mal machen? 165 Unternehmen aus der Region wollen dabei helfen — und den Mädchen und Jungen erklären, was eigentlich eine Kfz-Mechatronikerin genau macht oder ein Hörakustiker. „Check in Berufswelt“ heißt die Aktion, bei der Unternehmen für einen Tag Schülern ihre Türen öffnen. Oft erzählen Auszubildende den Schülern vom Berufsleben. So ging das Jahr um Jahr, bis Corona kam. Vergangenes Jahr erfanden die Macher, darunter Arbeitsagentur, IHK und Kreishandwerkerschaft, den zentralen Infotag an der freien Luft. Auf dem Rathausmarkt in Viersen präsentierten sich Unternehmen und Behörden. Das kam bei den Schülern gut an: Ohne weite Wege konnten sie gleich mehrere Firmen und Berufsbilder kennenlernen.