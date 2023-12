Aktion in Nettetal und bei Nachbarn Drei Wege zu Krippen und Engeln

Wer sich auf die Faszination der Weihnachtskrippen einlässt und tiefer in die faszinierende Welt der Weihnachtstradition eintauchen möchte, findet unter den 16 Krippen eine Fülle verschiedener Möglichkeiten des Krippenbaus, der Figuren und der Anordnung vor. Jede einzelne Krippe erzählt die Weihnachtsgeschichte in zahlreichen, liebevoll gestalteten Details; das macht den besonderen Reiz des Krippenweges aus. Sie reichen von den mehr als 100 Jahre alten Krippen in St. Peter Hinsbeck und St. Heinrich Mülhausen, den großen Krippen in St. Sebastian Lobberich und der Liebfrauenkirche Venlo, den kleinen Krippen in den Kapellen in Hinsbeck und Lobberich, den unterschiedlichen Figuren wie in St. Vitus Oedt oder St. Lambertus Leuth bis zur moderneren Fassung einer Krippe wie in der Pfarrkirche St. Lambertus Breyell. Der Krippenweg ermöglicht allen Besuchern eine besinnliche Tour, die dank des Variantenreichtums der ausgestellten Krippen zu einer Entdeckungsreise wird. Fast alle Krippen sind mit dem Rollator oder Rollstuhl erreichbar, sodass auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen sie besuchen können.