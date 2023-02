Reaktion auf Erdbeben Bürgermeister auf Kondolenzbesuch bei Moscheeverein

Das verheerende Erdbeben in der Türkei sowie in Syrien schockiert auch viele Menschen in Nettetal. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) drückte dem Moscheeverein an der Burgstraße in Lobberich am Donnerstagmorgen bei einem Besuch sein Mitgefühl aus und tauschte sich mit dem Vereinsvorstand um den Vorsitzenden Ilhan Dalbay zur Lage im Erdbebengebiet sowie der vom Verein unterstützen Spendenaktion aus. Man sei sich einig gewesen, dass in einer solchen Notsituation Menschen aller Nationen in der Hilfe zusammenstehen müssen, teilte die Stadtverwaltung mit. „Die türkische Gemeinde gehört fest zu Nettetal, auch Menschen aus Syrien leben in unserer Stadt. Mir ist es deshalb ein besonderes Anliegen, unsere Trauer zum Ausdruck zu bringen“, sagte Christian Küsters.