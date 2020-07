Aus dem Polizeibericht Kreis Viersen : Hanfplantage beim Löschen entdeckt

Cannabispflanzen wie diese (Symbolbild) wurden beim Löschen eines Brandes auf einem Hof in Hinsbeck entdeckt. Foto: dpa/Oliver Berg

Nettetal Zufallsfund der Feuerwehr: Beim Löschen eines Brandes in einem Pferdestall in Nettetal-Hinsbeck wurden Cannabispflanzen entdeckt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 31-jährigen Mieter einer Werkstatt auf dem Hof.

Bei Löscharbeiten in Hinsbeck entdeckte die Feuerwehr zufällig etwa 130 Cannabispflanzen, die baulich sehr gut verbarrikadiert waren. Die Kriminalpolizei Viersen ermittelt jetzt gegen einen 31-Jährigen aus Wassenberg wegen des Verdachts des Handelns mit und Anbaus von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Wie die Polizei jetzt mitteilt, brannte am 18. Juli ein alter Hinsbecker Pferdestall. Die dabei entdeckte Plantage befand sich hinter einer kleinen Werkstatt, die der Mieter aus Wassenberg von allen Seiten hatte zumauern lassen.