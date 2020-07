Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Fünf weitere Corona-Infizierte im Kreis gemeldet

Kreis Viersen Fünf neue Corona-Fälle sind heute dem Kreisgesundheitsamt gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist damit auf zehn gestiegen.

(hb) Dem Kreis wurden am Mittwoch, 29. Juli, fünf weitere Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Damit ist die Zahl der neuen bestätigten Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf zehn gestiegen. Mit Stand 29. Juli, 16 Uhr, gibt es 791 bekannte Fälle im Kreis Viersen seit Beginn der Corona-Pandemie. 31 Personen davon sind aktuell infiziert, 723 sind genesen, 37 gestorben. 86 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung. Im Westkreis haben die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten aktuell keine neue Infektions-Fälle, in Schwalmtal gibt es einen. In Viersen sind aktuell sieben Menschen positiv getestet worden. Dort sind 146 bestätigte Fälle gezählt worden, 134 davon sind wieder genesen, fünf gestorben. Mit elf hat Niederkrüchten die meisten Todesfälle im Kreis.