Kino in Nettetal : Corso Film Casino lädt wieder zu „Kaffee und Kino“ ein

Kaldenkirchen Das Kino in Kaldenkirchen läuft schon wieder seit Wochen. Doch erst jetzt wird wieder die beliebte Reihe „Kaffee und Kino“ gestartet. Am 4. August läuft der Film „Emma“

Mit einem Jane-Austen-Stoff startet das Kino „Corso Film Casino“ nach der Corona-Krise wieder die beliebte Reihe „Kaffee und Kino“, präsentiert von der Rheinischen Post. Am Dienstag, 4. August, ist es um 15 Uhr wieder soweit. Der Einlass beginnt um 14 Uhr, die Abstände im Kino sind gewahrt. Eine Woche später, am 11. August, startet die zweite Reihe „Ladies First“ um 19.30 Uhr (Einlass um 19 Uhr mit Sektempfang). An beiden Terminen kostet der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen beziehungsweise Sekt acht Euro. Helmut Töpfer vom Corso Film Casino bittet um Kartenvorbestellung unter karten@corso-film-casino.de oder Telefon 02157 3575. Das Kino liegt in Kaldenkirchen an der Grenzwaldstraße 15a.