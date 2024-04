Preisgünstiger Wohnraum GWG baut in Nettetal in 2024 noch einmal neue Wohnungen

Preiswerter Wohnraum fehlt – nicht nur in Nettetal. Gestiegenen Material- und Baupreise und die ebenfalls gestiegenen Kosten für Kredite machen es jedoch selbst mit staatlichen Zuschüssen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften schwer, noch neue preisgünstige Mietwohnungen zu schaffen. Das trifft zwar auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft des Kreises Viersen (GWG). Doch zumindest ein schon länger geplantes Neubauprojekt will sie in Nettetal in absehbarer Zeit noch verwirklichen. An der Johann-Peters-Straße in Breyell sollen 17 Wohneinheiten entstehen. „Die Baugenehmigung ist da, wir wollen noch in diesem Jahr auf die Baustelle“, sagt GWG-Geschäftsführer Michael Aach.