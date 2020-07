Wirtschaftsstandort Nettetal : Stadt soll betroffenen Branchen helfen

Nettetal In ihren kommunalpolitischen Positionen für Nettetal fordert die IHK kommunale Unterstützungsangebote für durch die Corona-Krise besonders betroffene Branchen. Dazu fordert sie einen offenen Dialog.

Zu den allgemeinen Forderungen der IHK an die Rathäuser gehört der One-Stop-Agency-Gedanke, dass heißt, die Wirtschaftsförderung der Stadt ist für die Unternehmen Ansprechpartner bei allen Verwaltungsbelangen. Dieses Angebot sollte noch aktiver an die Betriebe herantragen werden. Für die kommenden fünf Jahre fordert die IHK, die Verwaltungen in wirtschaftsnahen Bereichen personell zu verstärken. Verwaltungen sollten sich als „Möglichmacher“ verstehen. Bei Plan- und Genehmigungsverfahren wünscht sich die IHK eine maximale Dauer von 40 Arbeitstagen.

Die Arbeitslosenquote in Nettetal sank in den letzten zehn Jahren um 2,3 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Damit ist sie 2019 etwas geringer als der NRW-Wert (6,5 Prozent).

Für Nettetal auch nichts Neues ist die allgemein ausgesprochene IHK-Forderung an die Kommunalverwaltungen, die Chancen der Digitalisierung stärker zu nutzen. Wenn in der Krise Mängel in der digitalen Infrastruktur aufgetreten sind, sollte jetzt intensiv am Ausbau der Mobilfunk- und Datennetze gearbeitet werden. Für Nettetal ist auch die Forderung „Grenznähe leben“ selbstverständlich. Die IHK will alle Städte und Gemeinden am Mittleren Niederrhein ermuntern, Kooperationen besonders mit den niederländischen Nachbarn einzugehen.