Zu Kirchen und Klöstern „Radtour des Monats“ führt durch Nettetal

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Krefeld-Viersen bietet am Sonntag, 21. April, eine geführte Fahrradtour an, die in Leuth startet und zu Kirchen und Klöstern in den Niederlanden führt. Es ist die erste Fahrt in der alljährlichen Serie „Radtour des Monats“. dieser Strecke an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz Buscher Weg in Nettetal-Leuth nahe Radknotenpunkt 3. Wer an diesem Termin nicht dabei sein kann, der kann die Tour aber auch ohne Führerr zu einem anderen Zeitpunkt fahren. Hier ist die Wegbeschreibung.