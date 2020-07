Bildung in Nettetal : Kita-Eltern werden bei Gebühren entlastet

Bildung in Nettetal

Nettetal Für Eltern in NRW sind ab August die letzten beide Kita-Jahre beitragsfrei. Die Stadt Nettetal erhält für das kommende Kita-Jahr eine Ausgleichszahlung von der Landesregierung.

(hb) Für Kinder im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung wurden schon länger keine Elternbeiträge mehr fällig. Ab August kommt ein weiteres beitragsfreies Jahr hinzu. Was Eltern freut, soll die Kommunen nicht zusätzlich belasten. Das Jugendamt Nettetal kann deshalb für das kommende Kita-Jahr mit Ausgleichszahlungen in einer Gesamthöhe von 474.867 Euro rechnen. Das ergab eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion, auf die die SPD Nettetal in einer Pressemitteilung jetzt hinweist. Das letzte Kita-Jahr wurde bereits unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) für Eltern kostenfrei, aus dem Landeshaushalt finanziert. Im November 2019 beschloss der Landtag mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen von CDU und FDP ein neues Kita-Gesetz. Damit brauchen Eltern kleiner Kinder künftig im vorletzten und letzten Kita-Jahr keine Gebühren mehr zu bezahlen. Finanziert wird dies mit Bundesmitteln des „Gute-Kita-Gesetzes“ von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Dazu hat der Bund mit Landesfamilienminister Joachim Stamp (FDP) einen Vertrag zur Umsetzung des Gesetzes geschlossen.