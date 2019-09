Nettetal : Nächster Bauabschnitt der Kreisstraße 1 beginnt

Nettetal Der Kreis Viersen saniert derzeit die Kreisstraße 1 (K 1) zwischen Lobberich und Breyell. Sechs von acht Bauabschnitten sind bereits fertiggestellt. Die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt beginnen am Montag, 23. September.

Die Fahrbahn der K 1 und der nördliche Geh- und Radweg werden in Höhe der Lobbericher Straße 90 (Einfahrt Hurtz) bis zur Einmündung Onnert erneuert. In diesem Bereich gibt es eine Vollsperrung.

Die Arbeiten in diesem Abschnitt dauern rund drei Wochen. Die Gesamtmaßnahme beinhaltet die Sanierung der K1 zwischen dem Kreisel Fenland-Ring / Kampstraße in Lobberich und dem Kreisel Lobbericher/Dülkener Straße (L 29) in Breyell auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern. Außerdem wird der nördliche Radweg zwischen Hühr und Onnert auf rund 600 Metern erneuert. Das Bauunternehmen Tholen aus Geilenkirchen übernimmt die Arbeiten. Die Gesamtkosten betragen rund 1,4 Millionen Euro.