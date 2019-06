Kreisstraße 1 zwischen Lobberich und Breyell : Kreisstraße von Lobberich nach Breyell wird erneuert

Lobberich/Breyell Der Kreis Viersen lässt die Fahrbahn der Kreisstraße 1 (Breyeller und Lobbericher Straße) in Nettetal auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern erneuern. Grund ist der schlechte bauliche Zustand, teilt der Kreis mit.

Die Maßnahme erfolgt zwischen dem Kreisverkehr Fenland-Ring/Kampstraße in Lobberich und dem Kreisverkehr Lobbericher/Dülkener Straße (L29). Beginn ist mit dem Start der Sommerferien zum 15. Juli. Der nördliche Radweg zwischen Hühr und Onnert wird ebenfalls auf rund 600 Meter grunderneuert. Die Kosten betragen rund 1,4 Million Euro.

Die Arbeiten werden in einzelnen Bauabschnitten ausgeführt und dauern voraussichtlich bis März 2020. Die Aufstellung des Bauablaufplans erfolgte durch das Amt für Technischen Umweltschutz- und Kreisstraßen in Koordination mit der Stadt Nettetal zu den geplanten Arbeiten an der Dülkener Straße (L29). Dort plant die Stadt Nettetal eine neue Kreuzung zur Anbindung des Brata-Firmengeländes.