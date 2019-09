Nettetal : Neue Kräfte für das Nettetaler Rathaus

Paul Hermann und Patrick Nodu (in Warnwesten) freuen sich, wieder in den beruflichen Alltag zurückzukehren. Foto: Stadt Nettetal

Die Stadtverwaltung stellt mit zwölf Frauen und Männern so viele Auszubildende ein wie schon lange nicht mehr. Auch nutzt sie das Teilhabenchancengesetz für Langzeitarbeitslose.

(RP) Unterstützung erhält der Baubetriebshof durch zwei neue Mitarbeiter. Seit dem 1. September gehören Paul Hermann und Patrick Nodu zum Team der Stadt Nettetal, beide werden zukünftig für die Stadtteilpflege zuständig sein. Zustande gekommen sind die neuen Arbeitsverhältnisse durch das neue Teilhabenchancengesetz. Arbeitgeber, die Stellen mit Langzeitarbeitslosen besetzen, erhalten dabei für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren Lohnkostenzuschüsse von bis zu 100 Prozent.

Auch die Stadt Nettetal macht vom Teilhabechancengesetz Gebrauch und wird dies auch in Zukunft tun. „Wir werden auch weiterhin Bedarfe nach zu besetzenden Stellen identifizieren und freuen uns über die Unterstützung des Jobcenters, Menschen die Rückkehr ins berufliche Leben zu ermöglichen“, erklärt Michael Rauterkus, Erster Beigeordneter der Stadt Nettetal.

Info Ausbildung: Infotag am 2. Oktober Für das Einstellungsjahr 2020 bietet die Stadt Nettetal erneut Ausbildungsplätze für den Verwaltungsfachangestelltenberuf sowie für die dualen Studiengänge Bachelor of Laws und Bachelor of Arts an. Bewerbungen werden bis zum 4. Oktober 2019 entgegengenommen. Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Nettetal sowie dem Ausbildungsinformationstag am 2. Oktober im Nettetaler Rathaus sind unter www.nettetal.de/ausbildung ersichtlich.

Paul Hermann und Patrick Nodu indes freuen sich über die Wiederkehr in den beruflichen Alltag. „Nach einem sechswöchigen Praktikum sind die neuen Kollegen mit Betriebsabläufen und Geräten vertraut und werden nun in den einzelnen Stadtteilen zu finden sein“, so Baubetriebshof-Mitarbeiter Werner Schrievers, der die Maßnahme vor Ort betreut. Michael Dammer, Betriebsakquisiteur des Jobcenters, und Axel Hummen, stellvertretender Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Viersen, können bis Ende des Jahres 120 Stellen so fördern.

Im Jahr 2019 sind so viele Neuzugänge in ihre Ausbildung bei der Stadt gestartet, wie schon seit langer Zeit nicht mehr. In der Verwaltung und den städtischen Kindertagesstätten verstärken insgesamt zwölf neue Auszubildende die Teams. Am 1. August begannen Christina Glaser, Luisa Kuenen, Merve Türken und Nick Bartsch ihre Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten. Während Christina Glaser den NetteBetrieb unterstützt, hat Luisa Kuenen im Bürgerservice Fuß gefasst. Merve Türken lernt den Fachbereich Schule, Sport und Kultur und Nick Bartsch den Zentralbereich Personal und Organisation kennen.

Azubis Stadt Nettetal. Foto: Stadt Nettetal