Leuth : Ex-Swingerclub-Haus soll zwangsversteigert werden

Nettetal Seit einem Brand steht das Haus in Leuth leer. Am Donnerstag, 26. September, wird im Amtsgericht Nettetal ein neuer Eigentümer gesucht.

(mm) Wieder einmal steht das Gebäude Hampoel 28 zur Zwangsversteigerung an: Am Donnerstag, 26. September, wird um 10 Uhr im Amtsgericht Nettetal in Lobberich ein neuer Eigentümer gesucht. Das Gebäude steht seit gut drei Jahren leer, nachdem in dem ehemaligen Swingerclub ein Feuer ausgebrochen war. Es gilt deshalb jetzt als „Abbruchobjekt“. Eine für den 27. Mai angesetzte Zwangsversteigerung war zwei Tage vorher ohne Angabe von Gründen abgesetzt worden.