Kaldenkirchen : Stimmungsvolles Lichterfest

Kaldenkirchen Zum 24. Mal lockte das Lichterfest Kaldenkirchen Besucher auch jenseits der Grenze.

Es ist das Wochenende des Lichterfestes in Kaldenkirchen. Zuckerwatte, Lebkuchenherzen und Glühwein, Mützen, Schals und Taschen, Spielzeug und Schmuck, Adventsgestecke und Weihnachtsschmuck sowie reichlich Nahrung für die Menschen, all dies wird an den 28 Ständen des vorweihnachtlichen Marktes angeboten. Kulinarisch aus dem Rahmen fällt der Stand der Tamilischen Schule Nettetal, die Gemüsereis und gefüllte Teigröllchen zubereitet.

Aus Belgien und den Niederlanden sind Aussteller angereist. Sonja van Kriewelhaus kommt aus Belfeld und bietet ihre Taschen, Mützen und Schmuck an. Der Besuch könnte besser sein, findet sie und macht das ungemütliche Wetter dafür verantwortlich. Auch Besucher reisen aus den Niederlanden an: „Ich kaufe in Kaldenkirchen alles, Jacken, Gürtel und so weiter“, erklärt ein Gast aus Tegelen und sucht sich einen neuen Gürtel aus. Auch die Volksbank Krefeld ist vertreten: Am Samstag schieben Karin Braun und Monika Golembek ihren Dienst, verkaufen Lose und Kaffee. „Die Volksbank möchte auch etwas für das Gemeinwohl tun.“ Ingrid Thelen und Waltraud Seis stehen an ihrem Stand von Haus Maria Helferin. Neben Zugekauftem bieten sie selbstgemachte Holzarbeiten und Gestecke an.