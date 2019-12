TSV Kaldenkirchen : Die TSV-Rückenschule besteht seit 25 Jahren

Kaldenkirchen 1994 wurde die Rückenschule des TSV Kaldenkirchen gegründet.

. Sich biegen und recken, dehnen und strecken heißt es jeden Mittwochabend in der Turnhalle an der Grenzwaldstraße in Kaldenkirchen – und das seit 25 Jahren: „1994 wurde die Rückenschule des TSV Kaldenkirchen gegründet“, berichtet Übungsleiterin Sonja Prigge (44). Diese Rückenschule ist ein Erfolgsmodell des Sportvereins, der einen Schwerpunkt setzt auf Reha-Sport und Gesundheitsförderung mit geschulten Übungsleitern: „Das Interesse ist riesengroß, es gibt eine Warteliste für dieses Angebot“, so Prigge.